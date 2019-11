Supportersbus van AA Gent aangevallen onderweg naar stadion van Saint-Etienne

AA Gent staat vanavond op de vijfde en tevens voorlaatste speeldag in de Europa League voor een belangrijke verplaatsing met het oog op een Europese lente. Op weg naar het stadion van Saint-Etienne werd de supportersbus echter aangevallen.

De sfeer in de binnenstad was al sinds gisterenavond bijzonder gespannen: toen kwam het al tot enkele kleinere incidenten. Hierop beslisten de veiligheidsdiensten dat de Gentse fans vandaag op een centrale plaats in de binnenstad moesten verzamelen om vandaar dan met bussen - onder politiebegeleiding - naar het stadion af te zakken. Maar toch liep het dus fout, want Franse heethoofden bekogelden de bussen en dat leverde flink wat schade op.

Al blij dat de spelersbus er ook zo niet uitziet. #ASSEGNT pic.twitter.com/Neky3hcwhJ — Kenny Sergeant (@KennySergeant) November 28, 2019

Eerder had Gent haar eigen supporters al gewaarschuwd voor het dragen van de clubkleuren in Saint-Etienne. Volgens de Buffalo’s kunnen de ultra’s van de Franse club “onverwacht uit de hoek komen” en werden er ook al bedreigingen geuit.

De Buffalo’s hebben de leidersplaats in groep I stevig in handen en hebben aan een gelijkspel in Saint-Étienne voldoende hebben om door te stoten naar de volgende ronde. Moest dat niet lukken, zakt er met het Oekraïense Olexandriya op de slotspeeldag ook nog eens de zwakste tegenstander in de groep naar de Ghelamco Arena af.