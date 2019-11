Jess Thorup brengt verwachte elftal aan de aftrap tegen Saint-Étienne

AA Gent-coach Jess Thorup heeft donderdagavond niet voor verrassingen gezorgd in zijn basiselftal, dat in Saint-Étienne speelt op de vijfde en voorlaatste speeldag in Europa League-groep I.

Thorup kiest voor het team dat zondag voor eigen supporters 1-1 gelijk speelde tegen Antwerp. Thomas Kaminski staat tussen de palen bij de Gentenaars. De viermansdefensie bestaat uit Mikael Lustig, Igor Plastun, Michael Ngadeu en Milad Mohammadi. De middenvelders van dienst zijn Elisha Owusu, aanvoerder Vadis Odjidja, Sven Kums en Jonathan David. Laurent Depoitre en Roman Yaremchuk staan voorin.

De Buffalo’s hebben de leidersplaats in groep I stevig in handen, na hun 1-3-stuntzege op het veld van Wolfsburg. AA Gent heeft aan een gelijkspel in Saint-Étienne voldoende om door te stoten naar de 1/16de finales, bij een zege is het groepswinnaar.