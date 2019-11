Antwerp, KV Mechelen en Beerschot komen samen met minuut stilte voor overleden Antwerpfan Ben Vanleene

De bevestiging van het overlijden van Ben Vanleene blijft fel nazinderen, ook in de voetbalwereld. Daarom zetten zijn geliefde Antwerp en zelfs de rivaliserende clubs even hun onderlinge strijd aan de kant om hem samen te herdenken.

Vrijdagavond zal er voor de aftrap van de provinciederby tussen Antwerp en KV Mechelen op de uitverkochte Bosuil een minuut stilte gehouden worden. Dat maakte de favoriete club van Ben Vanleene bekend via de officiële kanalen.

“Royal Antwerp FC is in rouw vanwege het tragisch overlijden van Ben Vanleene. Daarom zal er morgen voor aanvang van de wedstrijd tegen KV Mechelen één minuut stilte gehouden worden. Samen met al onze supporters willen we zijn familie en vrienden steunen in deze moeilijke tijd”, klinkt het bij de Great Old. Via sociale media roepen ook de Mechelse supporters elkaar op om mee te steunen.

Ook Beerschot heeft al medeleven betuigd. Vandaag hielden de spelers van Younited Beerschot en Antwerp Streetboys, sociale projecten van de Antwerpse clubs, een minuut stilte op hun gezamenlijke training (zie beelden hieronder).

De spelers van Younited Beerschot en Antwerp Streetboys, sociale projecten van de grote Antwerpse profclubs, hielden op een gezamenlijke training een minuut stilte voor de overleden Antwerpsupporter Ben. Beerschot en @official_rafc samen. Respect. #community @YounitedBelgium pic.twitter.com/7qw9o1m3f7 — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) November 28, 2019