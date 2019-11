Acteur Jelle Cleymans zoekt leden voor Antwerpse biljartclub: “Absoluut geen oude-mannensport”

In het beroemde Antwerpse café Den Engel komt er een biljartclub nadat bazin Linda een weddenschap verloor van Jelle Cleymans en er biljart werd gezet. Sindsdien wordt de acteur gecoacht door niemand minder dan biljarticoon Ludo Dielis en gaat hij op zoek naar leden voor de club. Zowel spelers die aan competities willen deelnemen als mensen die recreatief willen biljarten, zijn welkom in Den Engel. Jelle Cleymans wil vooral ook jonge mensen warm maken voor de sport: “Het is absoluut geen oude-mannensport.”

Jelle Cleymans (34) kwam via Ludo Dielis in de biljartsport terecht. “Vijf jaar speel ik biljart en is Ludo mijn leermeester”, aldus Cleymans. “Sinds een drietal jaar kom ik in competitie uit. In de “goeie oude tijd” stond in elk café wel een biljart. In de Antwerpse binnenstad zijn er nauwelijks nog cafés met een biljarttafel te vinden.”

Toen de acteur eerder dit jaar bij Gert Late Night te gast was, was er in café Den Engel een verrassingsavond. Er werd in het café een biljart geplaatst. Bazin Linda vertelde Cleymans dat als hij een gelegenheidspartijtje zou winnen, ze een biljart zou aankopen. “Ik won en zij kwam haar belofte na.”

Rust en ontspanning

Met legende Ludo Dielis - negen keer wereldkampioen in carambolebiljart - rijpte snel het idee om met een biljartclub in café Den Engel te beginnen. “De werking gaan we nu verder uitbouwen”, zegt bezieler Cleymans. “De bedoeling is om het lidgeld laagdrempelig te houden en uiteraard ook uit te komen in competitie.”

“Biljart brengt voor mij ontspanning en rust. In mijn drukke bestaan is dat belangrijk en een mooie uitlaatklep. Ik ben geen kenner en een bescheiden amateur, maar ik kan wel vaststellen dat dit op topniveau echt wel topsport is. Deze sport heeft bovendien een duwtje in de rug nodig en ik hoop dat BC Den Engel veel volk en nieuwe leden mag verwelkomen”, besluit Cleymans.