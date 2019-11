Zaterdag loting voor EK 2020: meest geleide loting ooit, België wacht nog op Wales of Finland als derde tegenstander

Zaterdagavond (18 uur Belgische tijd) vindt in de indoorarena Romexpo in de Roemeense hoofdstad Boekarest de loting voor het EK voetbal van komend jaar plaats.

Het evenement zal de geschiedenisboeken ingaan als een van de meest geleide lotingen ooit in de voetbalwereld. Voor de Rode Duivels is er dan ook nog weinig spannends aan. De Belgen, voor de derde keer op rij reekshoofd bij de loting voor een groot toernooi, zitten met zekerheid in groep B, met Rusland (in Sint-Petersburg) en Denemarken (in Kopenhagen) als tegenstanders. Enkel achter de naam van het vierde land in de groep staat nog een klein vraagteken. Na eliminatie van de andere mogelijkheden blijven enkel Wales en debutant Finland over. Zij worden sowieso toegewezen aan de groepen A en B.

Handigheidje van de UEFA

In Boekarest worden 24 landen verdeeld in zes groepen van vier. Dat is de top twee uit elke kwalificatiepoule, aangevuld met vier landen die zich nog moeten plaatsen via play-offs, waaraan in totaal zestien landen mogen deelnemen op basis van de resultaten in de Nations League. De play-offs worden pas volgend jaar in maart gespeeld, maar door een handigheidje van de UEFA is er daarvoor geen bijkomende loting nodig. Het is immers op voorhand al duidelijk in welke groepen deze vier landen zullen terechtkomen.

België in groep met twee gastlanden

De groep van de Rode Duivels is momenteel de enige waarin er met Rusland (Sint-Petersburg) en Denemarken (Kopenhagen) twee gastlanden zitten. Een extra loting wees vorige week al uit dat het onderlinge duel tussen beide landen in Kopenhagen gespeeld zal worden, en dus spelen de Belgen op het EK al zeker twee keer in Sint-Petersburg en één keer in Kopenhagen. De loting zal zaterdag wel moeten uitwijzen of de Duivels al dan niet twee keer op rij in Sint-Petersburg spelen. In dat geval zitten er maar enkele dagen tussen beide wedstrijden en blijven de Duivels mogelijk ter plaatse.

Uitvalsbasis in Tubeke

Als uitvalsbasis hebben ze het nationaal oefencentrum in Tubeke en is er sprake van voor het toernooi een stage te houden in Noorwegen, dat vanwege zijn ligging een gelijkaardig klimaat heeft als Sint-Petersburg en Kopenhagen.

Als de Duivels hun groep winnen, staan ze in de achtste finales voor een verplaatsing naar Bilbao (28 juni) voor een duel met een nummer drie uit de groepen A, D, E of F. In de eventuele kwartfinale op 3 juli in München zou Italië dan een tegenstander kunnen zijn. Door de opzet van de tabel kunnen in de fase van de rechtstreekse uitschakeling in principe echter alle landen tegen elkaar uitkomen.

Deze uitgebreide procedures zijn het gevolg van de beslissing van de UEFA om de nieuwe Nations League te betrekken in de EK-kwalificatieprocedure en daar komt nog eens bij dat het komende EK ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de UEFA in twaalf speelsteden georganiseerd wordt. De landen waarin die speelsteden gelegen zijn, werden op basis van sportieve sterkte en geografische overwegingen per twee gekoppeld en na loting aan een groep toegewezen. Zo zijn er voor de loting al negen landen zeker van hun groep en gelden er voor de nog in te delen landen heel wat uitzonderingen.

Uiteindelijke ontknoping in Wembley

Op de eindronde is het format hetzelfde als drie jaar geleden op het EK in Frankrijk. De top twee van elke groep en de vier beste derdes stoten door naar de achtste finales, waarin er met rechtstreekse uitschakeling gespeeld wordt en het eventuele thuisvoordeel voor gastlanden niet meer van toepassing is. De halve finales en de finale worden in het Wembleystadion in de Britse hoofdstad Londen gespeeld. Zoals sinds 1984 gebruikelijk is bij het EK, zal er geen wedstrijd om de derde plaats zijn.