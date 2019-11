Vlaams Belang verkoopt ‘Vlaamse identiteitskaarten’ voor Warmste Week, goede doel aanvaardt actie niet: “Dit is geen wafelbak”

Een Vlaamse identiteitskaart met je naam, geboortedatum en foto voor 5 euro. Met die actie wou Vlaams Belang een politiek statement maken én via De Warmste Week de vzw Boven de Wolken steunen. Alleen valt dat niet bij iedereen in goede aarde. “Als de actie blijft zoals ze is, weigeren we het geld”, klinkt het bij Boven de Wolken.

“Wij zijn er voor alle ouders. We hebben geen politieke kleur en wensen dat ook zo te houden.” Met die mededeling neemt de vzw Boven de Wolken, die kosteloos fotoreportages van ouders met een overleden kindje maakt, afstand van een actie van Vlaams Belang. De partij biedt sinds gisteren Vlaamse identiteitskaarten aan om aan te tonen dat “de houdbaarheidsdatum van de Belgische constructie reeds lang overschreden is”. Wie dat wil, kan online een gepersonaliseerde Vlaamse identiteitskaart bestellen voor 5 euro. Dat geld wou de partij via De Warmste Week doorstorten aan Boven de Wolken.

Vlaams Belang startte een actie waarbij men voor 5 euro een Vlaamse identiteitskaart koopt Foto: Facebook

Om de actie te lanceren, had de partij donderdagmorgen alle Vlaamse Parlementsleden en Nederlandstalige vertegenwoordigers in de Kamer zo’n gepersonaliseerde Vlaamse identiteitskaart opgestuurd. Op sociale media kwam al snel kritiek op de actie en die bereikte uiteindelijk ook de VRT en de vzw Boven de Wolken. “Het staat elke actievoerder vrij om zijn campagne te bedenken”, zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. “We waken er wel over dat acties niet politiek worden gerecupereerd, net omdat De Warmste Week wil verbinden.”

Contact met Vlaams Belang

En net daar wringt het schoentje: ook bij Boven de Wolken vinden ze de actie van Vlaams Belang té politiek. “Als de actie blijft zoals ze is, weigeren we de opbrengst. We kunnen niet solidariteit verkondigen en tegelijk geld aannemen van zo’n politiek gekleurd initiatief. Dat zou niet fair zijn”, zegt Sharon Geirnaert van de vzw. “Vlaams Belang heeft ons gecontacteerd met de vraag of ze voor ons iets mochten organiseren en we hebben toegezegd. Helaas deden we dat zonder de inhoud van de actie te kennen. We willen er zijn voor iedereen en ook Vlaams Belang is welkom, maar dan wel zonder politiek gewin.”

Bij Vlaams Belang zijn ze niet van plan hun actie stop te zetten. “We hebben heel bewust voor dat goede doel gekozen”, zegt Bob De Brabandere, de woordvoerder van voorzitter Tom Van Grieken. “We zijn bereid tot overleg met vzw Boven De Wolken.” Het is niet de eerste keer dat Vlaams Belang deelneemt aan De Warmste Week. Vorig jaar veilde de partij een etentje met kopstukken, daarvoor werden ook mokken verkocht. Die acties brachten toen enkele duizenden euro’s op. De VRT kondigt aan dat ze gaat bemiddelen. “We respecteren de mening van elk goed doel, daarom gaan we met de vzw en de partij in gesprek”, zegt Hans Van Goethem.