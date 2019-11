Marc Coucke neemt geen enkel risico: Anderlecht-voorzitter krijgt extra bewaking tegen ex-club KV Oostende

Marc Coucke trekt zondag met Anderlecht naar zijn ex-club KV Oostende. Hij zal er plaatsnemen op de tribune die hij vooralsnog voor 1,2 miljoen euro per jaar verhuurt aan de kustclub. Veel Oostendenaars zien hun ex-voorzitter als dé schuldige voor de huidige, zware financiële problemen van KVO. Daarom krijgt Coucke zondag bewaking om zijn veiligheid te garanderen.

Marc Coucke is niet meer zo populair in Oostende. Zijn successen aan zee zijn vergeten, terwijl de dikke contracten van onder anderen Lombaerts en de zware huurprijs van zijn tribune ervoor zorgen dat het noodlijdende KVO in het voorjaar misschien geen proflicentie meer krijgt. Coucke is voor velen de boeman geworden. Daarom wordt zondag een veiligheidsman voorzien om de miljardair te begeleiden van zijn auto naar het stadion en om als bewaker constant een oogje in het zeil te houden. Dat gebeurt zowel bij de lunch vooraf als tijdens de match.

Toen Anderlecht vorig jaar op bezoek was in Oostende werd Coucke ook al vergezeld door een lijfwacht. Maar nu is de situatie extra gespannen na de hele discussie over de beruchte tribune. KVO huurt die sinds de verkoop van de club aan Coucke’s investeringsmaatschappij Alychlo voor 1,2 miljoen euro per jaar. Onlangs communiceerde KV Oostende dat dat onbetaalbaar was geworden en door dat openbaar te maken, dwong het Coucke om naar een oplossing te zoeken. Want als KVO failliet zou gaan, is de zakenman ook die inkomsten namelijk kwijt.

Een vrolijke Marc Coucke tijdens zijn periode als voorzitter bij KV Oostende. Foto: BELGA

Deal is voor later

Coucke, die staat op geheimhouding in zakendossiers, was niet opgezet met de manier waarop Oostende druk zette. Zeker niet voor de match tussen KVO en Anderlecht. Want stel dat hij toegevingen had gedaan aan Oostende en paars-wit zou zondag met pakweg 0-3 winnen, dan zouden er snel insinuaties zijn dat KVO een cadeautje gaf in ruil voor een goeie deal. Niet?

Op dit moment is er dus geen oplossing in de tribunekwestie. Coucke blijft zo de boeman die kan belaagd worden, maar het garandeert wel een eerlijke wedstrijd. Grote toegevingen zal hij ook na de match niet doen, maar toch kan er in december een oplossing uit de bus komen. Alychlo werkt namelijk aan een plan waarbij Oostende de veelbesproken tribune koopt voor een goeie prijs, maar met een langer en ‘lager’ afbetalingsplan dan de huidige 1,2 miljoen euro per jaar. Dat kan echter alleen gerealiseerd worden als KVO een nieuwe eigenaar / investeerder vindt. Daar wordt intussen aan gewerkt.