Romelu Lukaku formeel: “Ik was in Praag twee keer het slachtoffer van racisme, dat hoort niet meer in deze tijden”

Uitblinker Romelu Lukaku kreeg op het veld van Slavia Praag het Tsjechische publiek op een niet zo fraaie manier over zich heen. “Het is me tijdens de wedstrijd twee keer overkomen”, verwees de spits van Inter Milaan (in het Spaans!) naar racistische geluiden vanuit de Praagse tribune.

Inter won de levensbelangrijke CL-partij uiteindelijk met 1-3, onder anderen dankzij een doelpunt en twee assists van een sterk spelende Romelu Lukaku. De spits van de Rode Duivels leek even voor de rust al een eerste keer te scoren maar zijn doelpunt werd na een ingrijpen van de VAR omgezet in een strafschop en de gelijkmaker voor Sparta Praag. Meteen na Lukaku’s afgekeurde goal werd de spits racistisch bejegend, wat hij ook meldde aan de scheidsrechter. “Ik heb onlangs bij de Rode Duivels al in een interview gezegd dat UEFA iets moet doen om dit op te lossen want zulke zaken horen gewoon niet in een voetbalstadion”, reageerde Lukaku bij het Spaanse ‘Esporte Interativo’.

“Het is me deze wedstrijd twee keer overkomen en dat is niet okay. We leven in 2019, elk team heeft verschillende spelers met verschillende nationaliteiten. Mensen die zich gedragen zoals sommigen vandaag deden zijn geen goed voorbeeld voor de kinderen. Ook na de eerste goal van Lautaro (Martinez, red) werd er al zo gereageerd. Ik kan alleen maar hopen dat UEFA ingrijpt.”

Romelu Lukaku condemns the racist abuse he received in Prague.



In case his language skills weren't impressive enough, the interview was in fluent Spanish! https://t.co/vRrQm0ViIu — Andrew Cesare (@AndrewCesare) November 28, 2019

Lukaku werd de voorbije maanden ook in Italië al racistisch aangepakt met de oerwoudgeluiden op het veld van Cagliari als pijnlijk dieptepunt. Ook spelers als Mario Balotelli en Kalidou Koulibaly werden vanuit de tribunes aangepakt op hun huidskleur, net als spelers van het Engelse nationale elftal op het veld van Bulgarije. Dat leidde onder anderen tot het ontslag van de Bulgaarse bondsvoorzitter en bondscoach. Lukaku zelf blijft zich met woord en daad verzetten tegen het racisme in de stadions.