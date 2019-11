Het regent al dagen aan een stuk in de buurt van het Portugese Guimaraes. In die mate dat de Oekraïense ref Boiko besloot het veld te controleren of het überhaupt wel bespeelbaar was. Rolt de bal, rolt de bal niet? De scheids besloot uiteindelijk de wedstrijd toch te laten doorgaan. Bekijk hier het beeld! Het waterballet wordt om 21u afgetrapt.