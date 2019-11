KV Oostende-coach Kåre Ingebrigtsen verdedigt z’n club te midden van sportieve én financiële crisis: “We hebben nood aan een onverdiende shit-zege”

Financiële zorgen, 3 op 33, spelers die ritme missen… Het is de realiteit, maar bij KV Oostende waren ze verontwaardigd dat we hen KV Ellende noemden. De kustploeg lastte zelfs een persboycot in, maar nu verdedigt trainer Kåre Ingebritsen (54) toch de club. “We vormen een groep. Eén tegen allen.”

Jürgen Geril