Hugo Matthysen schrijft verjaardagsbrief aan Bart Peeters: “Zonder Bart was Clement Peerens Explosition een cafégrap gebleven”

Bart Peeters is jarig, misschien heeft u dat al ergens vernomen. Ik kan daar zelfs meer precieze informatie over geven: hij wordt zaterdag zestig. Dat is toch een mijlpaal, en het is misschien een mooie gelegenheid om met wierook te zwaaien, confetti te smijten, er mag zeker wat vuurwerk worden afgestoken, en een ­Disneyaans huldelied kan ook geen kwaad. En dat dan gekruid met een portie pittige majoretten, want dat brengt hem in esthetische vervoering. Maar dat laat ik allemaal graag aan anderen over. Ik wil het graag even hebben over wat hij voor mij heeft betekend, en nog steeds betekent, uiteraard.