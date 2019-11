Nieuw spoor in verdwijning Théo Hayez? “Hij moet die zwerver gekruist hebben”

Er is een nieuwe theorie in de verdwijningszaak rond Théo Hayez. Een mysterieuze man, wellicht een zwerver, zou naast de jonge Belg gekampeerd hebben en weet mogelijk meer over de laatste wandeltocht van de backpacker. Dat zeggen lokale speurders.

Théo Hayez is voor het laatst gezien op 31 mei in het Australische kuststadje Byron Bay, een paradijs voor surfers en backpackers. Die avond bracht hij een bezoek aan de bar Cheeky Monkey’s, waar hij omstreeks 23 uur weer vertrok. Eerst had alles op een gewoon avondje uit geleken. Hij dronk twee biertjes, danste wat, lachte, maar toen hij terugkwam van het toilet werd hij plots buitengezet. Een camera legde het laatste moment vast waarover echt duidelijkheid is: Théo keek op zijn telefoon en sloeg een zijstraat in. Een opmerkelijke keuze, want in plaats van terug te keren naar zijn hostel, nam de achttienjarige Belg uiteindelijk een pad door bosrijk gebied richting Tallow Beach. “Moeilijk en pikdonker terrein”, zei campinguitbater Tommy Volk daarover. “Dit is een jungle.”

Op de weg die Théo nam, lag ook de geïmproviseerde slaapplaats van een zwerver. Volgens nieuwswebsite The Australian is het goed mogelijk dat de twee elkaar kruisten. Eén van de vrijwilligers die meezoekt naar de Belg heeft het over een lange, magere man met verwilderd haar en een bruine baard. “Maar zijn kamp was wel goed gemaakt. Zeer schoon en georganiseerd. Hij had ook een zeil die onderdak bood en een surfplank”, zei Renee Scott. Volgens de vrouw verstopte de dakloze man zich wel toen zoekteams hem probeerden te benaderen.

Pas later bleek de man dezelfde persoon te zijn als de eigenaar van een rijbewijs dat werd gevonden op Tallow Beach, de plek waar het laatste spoor naar Théo doodloopt. Daags nadien was het kamp van de zwerver verdwenen. Een team van lokale speurders is nu op zoek naar de man.

De officiële zoektocht naar Théo Hayez werd in september afgeblazen, maar vrijwilligers speuren – in samenspraak met de familie Hayez – nog steeds naar de jongeman.