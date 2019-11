Kroongetuige tegen Trump zelf in het nauw door ‘seksueel wangedrag’: “Misschien kunnen we wat plezier maken...”

Gordon Sondland, de man die Donald Trump met zijn rug tegen de muur zette door te getuigen dat de president Oekraïne financiële hulp aanbood in ruil voor een onderzoek tegen zijn rivaal Joe Biden, zit nu zelf in benepen schoentjes. Drie vrouwen beschuldigen hem van aanranding. De timing is opvallend, al zijn de aantijgingen wel degelijk geloofwaardig. Sondland, van zijn kant, noemt ze “gefabriceerd, voor politieke doeleinden”.