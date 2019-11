“Kijkt u al eens naar porno”, en andere onnozele sollicitatievragen

“Ik hou van erotische boeken en films.” Die stelling kregen kandidaten voorgeschoteld tijdens een sollicitatie via een Oost-Vlaamse rekruteerder. In de strijd om de juiste m/v/x op de juiste plaats, graven bedrijven almaar dieper in de ziel van sollicitanten. En daarbij gaan ze soms over de schreef. Experts pleiten voor een wet die bedrijven verplicht alleen nog wetenschappelijk onderbouwde tests te gebruiken.