Elektrische leasewagen nauwelijks duurder dan diesel … áls je gebruikskosten en belastingen meerekent

De leaseprijs van een elektrische wagen ligt nog altijd een pak hoger dan die van een vergelijkbaar model op benzine of diesel. Maar als je de kosten van de tankkaart of het batterijverbruik mee in rekening neemt, neemt dat verschil drastisch af. “Bedrijven zijn klaar om over te stappen, maar dan moet de overheid wel volgen met laadinfrastructuur”, zegt de leasemaatschappij die de cijfers berekende.