Jambon stuurt cultuursubsidies (een beetje) bij

Het protest van de culturele sector heeft dan toch wat effect gehad: minister-president Jan Jambon (N-VA), ook verantwoordelijk voor Cultuur, zette donderdag in de commissie Cultuur de deur op een kier voor een verhoging van de projectsubsidies. Op voorstel van Stephanie D’Hose (Open VLD) zal de volledige 3,4 miljoen euro voor projectsubsidies al in de eerste ronde in januari opgebruikt worden. “Bij de begrotingscontrole in het voorjaar kan u dan een verschuiving doen en voor de tweede ronde in juli nieuwe middelen gebruiken”, zei D’Hose.

“Zodra ik beleidsruimte kan creëren, proberen we die pot te verhogen”, zei Jambon. “Dat is een engagement dat ik wil nemen, zonder in beton te gieten over welk bedrag we spreken.”

De Vlaamse regering kondigde aan 60 procent te willen besparen op de projectsubsidies, die vooral naar beginnende kunstenaars gaan. Jambon benadrukte wel dat de geplande algemene besparing op cultuur niet teruggedraaid wordt. “Ik wil wel verder in overleg gaan met oKo, het overleg van kunstenorganisaties, om te bekijken of er binnen het kunstendecreet een verschuiving van kredieten mogelijk is”, aldus Jambon.

Voor de zitting in het Vlaams Parlement was er opnieuw luid protest van de cultuursector, die in een lange stoet van Brussel-Centraal naar het parlement opstapte. Onder meer Peter Van den Begin, Jan Decleir, Luc Tuymans, Tom Van Dyck, Frank Focketyn, Els Dottermans en Michael Pas volgden daarna ook het debat in de commissie Cultuur.