Volgende BOB-campagne mikt op gsm’en achter stuur

De politie viseert tijdens de komende BOB-campagne niet alleen alcoholgebruik, maar ook bestuurders die hun gsm gebruiken.

“De tijd van de grootscheepse, statische alcoholcontroles is voorbij, want mensen waarschuwen elkaar via sociale media”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). De politie werkt nu vaker met mobiele controles, waarbij ze zich ook met anonieme voertuigen tussen het verkeer begeven. Wie zwalpt of veel te traag rijdt, is verdacht.

“Afwijkend rijgedrag kan het gevolg zijn van alcohol of drugs, maar even goed van afleiding door smartphones”, zegt De Crem. “Enkele seconden wegkijken kan genoeg zijn om je eigen leven en dat van anderen voorgoed te veranderen. Daarom vraag ik om ook gsm-gebruik streng te controleren.” Tijdens de BOB-controles wil de politie 300.000 voertuigen controleren.