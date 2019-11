Voormalige ‘Temptation Island’-deelneemsters klappen uit de biecht: “Een verleider werd tot in de slaapkamer gepusht”

Of we ooit nog een nieuw seizoen van Temptation island op de buis zullen zien, is nog lang niet zeker. De Nederlandse zender RTL zendt voorlopig geen ‘guilty pleasure’-programma’s meer uit. In Vlaanderen blijft Vijf vaag over de toekomst van Temptation island. Nu duiken er ook getuigenissen op van ex-deelneemsters over hoe het er achter de schermen aan toe gaat. “Er werd gedreigd met boetes als we niet meewerkten.”