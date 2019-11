Hij komt, hij komt! Die lieve, zwarte Sint: zo wil sinterklaasfeestje Zwarte Piet overbodig maken

Tervuren -

Enkele honderden kinderen worden er zaterdag en zondag verwacht in het AfrikaMuseum in Tervuren voor een apart sinterklaasfeest. Ze krijgen er namelijk voor het eerst Sint-Mauritius te zien: de nieuwe “zwarte Sint” die de onderdanige knecht Zwarte Piet overbodig moet maken. En in één vlotte beweging ook een einde moet maken aan het bijhorende racismedebat.