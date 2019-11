“AA Gent heeft zich herpakt, op alle niveaus. Dat is een goede zaak voor ons voetbal”

De wedstrijd was waardeloos. Van Saint-Etienne maar ook van AA Gent. Opmerkelijk zwakke prestatie van een team dat in de Franse Ligue 1 op een vierde plaats staat. Is het verschil met de top van de Jupiler Pro League dan maar zo klein? Het team van trainer Claude Puel telde dan wel veel geblesseerden maar drie goede passen na elkaar geven, zouden ook beloftevolle jongeren wel mogen kunnen. Maar dat kan dus ook van AA Gent worden gezegd.