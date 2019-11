Reconstructie van de voorzittersstrijd bij CD&V: “Zelfs de postclub van Erps-Kwerps is beter georganiseerd”

De tocht is moeilijk, de gids ervaren. Met die slogan won wijlen Jean-Luc Dehaene in 1995 de verkiezingen. Bijna 25 jaar later ziet het er veel minder goed uit voor CD&V. De tocht is nóg moeilijker, en de gids deze keer ónervaren. Vrijdag weten we of Joachim Coens of Sammy Mahdi de nieuwe voorzitter van de christendemocraten wordt. En of het dus allemaal anders en nieuwer en beter wordt, zoals het rapport van de 12 CD&V-apostelen vroeg. Maar de kans is groot dat er straks iemand aan het roer komt die qua profiel sterk lijkt op Beke. Een reconstructie van zes maanden voorzittersstrijd bij CD&V.