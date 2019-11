Boris Johnson geeft verstek voor klimaatdebat, Britse tv-zender zet ijssculptuur in de plaats

Toen de Britse premier Boris Johnson verstek gaf voor een debat over de klimaatverandering op Channel 4, vond de tv-zender er niets beter op dan een ijssculptuur in de plaats te zetten. Een actie die de conservatieve Tories maar matig konden appreciëren. De partij dreigt er nu mee te herbekijken of de zender wel aan haar uitzendopdracht voldoet.

Volgens een Tory-bron zou de partij willen herbekijken of “de opdracht beter gericht moet zijn zodat het publiek op de best mogelijke manier gediend wordt”. De licentie van Channel 4 loopt nog tot eind 2024, wat betekent dat het onder een nieuwe regering moet worden voorzien van een nieuwe licentie. De Britse zender is in handen van de staat en zou dus wel degelijk afhankelijk kunnen zijn van een wetgeving die door het parlement kan gewijzigd worden.

Niet alleen de premier, maar ook de leider van de Brexit Party Nigel Farage die eveneens opviel door zijn afwezigheid, werd vervangen door een ijssculptuur.