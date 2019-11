Dokter en vriendin weigeren te kussen: tieners vallen lesbisch koppel aan op Londense bus

Voor een jeugdrechtbank in Londen is donderdag het proces begonnen tegen drie jongeren van vijftien, zestien en zeventien jaar. Ze moeten zich verantwoorden voor de brutale aanval op een lesbisch koppel eind mei op een bus in Londen. De drie moesten wel bekennen, want de feiten werden gefilmd door beveiligingscamera’s.

Omdat ze niet wilden kussen. Dat is de reden waarom de 28-jarige dokter Melania Geymonat en haar vriendin Christine Hannigan in de nacht van 29 op 30 mei in Camden (in het noorden van Londen) werden aangevallen door een groepje jongeren. De twee vrouwen, afkomstig uit de Verenigde Staten en Uruguay, kregen tot bloedens toe klappen en moesten naar het ziekenhuis voor verzorging.

Avondje uit

Geymonat plaatste enkele dagen na de feiten een foto op Facebook van zichzelf en haar vriendin met bebloed gezicht. “Afgelopen woensdag had ik een date met Chris”, zo schreef ze erbij. “Na afloop namen we de nachtbus richting Camden. We zaten vooraan en moeten gekust hebben, want plots kwamen er enkele jongeren op ons af. Ze gedroegen zich als hooligans en eisten dat we opnieuw zouden kussen zodat ze ernaar konden kijken. Ze begonnen allerlei seksuele posities te omschrijven.”

Geymonat herinnert zich niet alles meer. “We waren alleen met de jongeren. In een poging om de zaken te kalmeren, ben ik grapjes beginnen te maken. Ik dacht dat ze dan wel weg zouden gaan. Chris deed zelfs even alsof ze ziek was, maar toch bleven ze ons lastigvallen. Ze gooiden munten naar ons en werden almaar enthousiaster. Het volgende dat ik herinner is Chris in het midden van de bus, aan het vechten. In een impuls ben ik naar haar toe gelopen, haar gezicht was al bebloed en drie jongeren waren nog altijd op haar aan het slaan. En dan kreeg ik ook klappen. Ik werd duizelig, mogelijk verloor ik zelfs even het bewustzijn. Toen ik weer bij mijn zinnen was, was de bus gestopt en was de politie er al.”

Het nieuws zorgde voor een golf van verontwaardiging. Toenmalig Brits premier Theresa May noemde de aanval “weerzinwekkend”.

Eigenlijk waren vier jongens tussen vijftien en zeventien jaar aangeklaagd wegens “haatmisdaad”. Uiteindelijk liet men de aanklacht tegen een zeventienjarige jongen vallen. Het proces duurt in principe twee dagen.