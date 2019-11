Lior Refaelov en zijn gezin bekomen beetje bij beetje van inbraak in hun woonst: “Ik was vooral bezorgd over mijn zwangere vrouw”

Lior Refaelov (33) was wekenlang uit beeld, zat gekluisterd op de bank. Verrassend. Tot bleek wat de Israëlische patron van Antwerp was overkomen. Bij hem thuis werd ingebroken en een ravage aangericht, wat een grote impact had op zijn leven, zeker omdat zijn vrouw Gal binnenkort moet bevallen. Nu de storm gelukkig is gaan liggen en hij weer op het veld staat, doet hij het volledige verhaal uit de doeken.