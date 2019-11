Zeven doden bij crash van vliegtuigje in Canada

Bij het neerstorten van een klein vliegtuig in het oosten van Canada zijn zeven mensen om het leven gekomen, zo melden de autoriteiten. Tot nu toe zijn er nog geen aanwijzingen over de oorzaak, zei een politiewoordvoerder in de provincie Ontario donderdag.

De ongeluksmachine was volgens de woordvoerder klein en bevatte zes zitplaatsen. Alle inzittenden en de piloot zijn omgekomen. Het is nog niet duidelijk of het om een privéjet of om een commerciële vlucht ging.

De openbare omroep CBC berichtte dat het toestel woensdag van op een regionale luchthaven ten noorden van Toronto was vertrokken en uiteindelijk op enkele kilometers van de bestemming Kingston is gecrasht. In de hele regio was er toen veel wind.

Het onderzoek naar de oorzaak is in volle gang.