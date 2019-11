CLUBNIEUWS. Anderlecht zet Amuzu te koop, Antwerp vergeeft Mirallas

Anderlecht heeft geld nodig om zich te kunnen versterken tijdens de winterstop en onder meer de naam van Françis Amuzu staat hoog op de lijst met potentiële vertrekkers. Bij Antwerp is Laszlo Bölöni vergevingsgezind en dus zit Kevin Mirallas gewoon weer in de selectie bij Antwerp.

ANDERLECHT. Amuzu te koop voor 4 miljoen

Anderlecht heeft geld nodig om zich te kunnen versterken tijdens de winterstop. Het is een publiek geheim dat Adrien Trebel de kassa moet vullen, maar er staat nog een bekende naam hoog op de lijst met potentiële vertrekkers: Françis Amuzu (20). De flankaanvaller verlengde in juli zijn contract nog tot 2022, maar onder Frank Vercauteren was hij nog geen enkele keer basisspeler. Op de koop toe liep hij vorige week een hamstringblessure op. Toch hoopt RSCA om zo’n 4 miljoen aan de Ghanese Belg te verdienen. Aanbiedingen zijn er nog niet, net zo min als voor Trebel. Al bezocht de Fransman wel al de Arabische club Al Shabab.(jug)

ANTWERP. Mirallas en Benson weer in de kern

Laszlo Bölöni is een vergevingsgezind man – zijn eigen woorden – en dus zitten Kevin Mirallas en Benson Manuel gewoon weer in de selectie bij Antwerp. Mirallas ging in de clinch met zijn coach bij zijn ‘bijna-wissel’ in Gent, Benson uitte zijn ongenoegen via Instagram, maar ze zijn vanavond wel nodig op het veld van KV Mechelen, zeker omdat Miyoshi nog te veel last heeft van de enkel en out is. Maar u weet: de offensieve concurrentie bij de Great Old is groot, en daarom valt dit keer Baby – nog ingevallen in Gent – ernaast, net als Coopman, nu al voor de zevende keer op rij. Achterin ontbreekt Batubinsika opnieuw, ook al voor de vierde wedstrijd op rij. Quirynen speelde gisteren een oefenpot met de beloften en blijft dus nog even in de wachtkamer.(dvd, dige)

AA GENT. Rode Ngadeu mist laatste groepsmatch

Michael Ngadeu slikte op een kwartier van het einde zijn tweede gele kaart. Uiteindelijk liep het nog wel goed af voor de Buffalo’s, maar Ngadeu toonde zich na afloop toch bijzonder misnoegd. “Onbegrijpelijk dat ik hier rood krijg”, aldus de Kameroense verdediger. “Naar mijn gevoel was geen van beide kaarten terecht en dan is het bijzonder zuur om het veld te moeten verlaten. In zo’n situatie vrees je toch dat het team nog een bijzonder zware slotfase tegemoet gaat, maar uiteindelijk hielden we vlot stand.”

Ook coach Thorup liep niet bepaald hoog op met de beslissingen van ref Peltjo. “Ik vond niet echt dat Ngadeu in die eerste fase een gele kaart verdiende. De tweede was dan wel weer terecht.”(ssg)

KV OOSTENDE. Akpala maakte minuten met beloften

Joseph Akpala heeft minuten gemaakt met de beloften van Oostende, waar hij een uur kreeg tegen Antwerp. De jonge Oostendenaars speelden 1-1 gelijk tegen hun leeftijdsgenoten van Antwerp. KVO kwam al na één minuut op voorsprong via Tanghe, maar in minuut zes hingen de bordjes al gelijk na een penalty voor The Great Old. Oostende kreeg nog de betere kansen tijdens het slotkwartier, maar een zege zat er uiteindelijk niet meer in. “Akpala gaf een zeer goeie indruk en is dus klaar voor het grote werk”, aldus trainer Kurt Bataille. (jve)

RC GENK. Cuesta goed als middenvelder

Hannes Wolf koos tegen Salzburg voor verdediger Carlos Cuesta als vervanger voor Bryan Heynen op het middenveld. Ploegmaat Sander Berge loofde Cuesta na afloop. “Ik vond Carlos sterk voetballen, zeker als je weet dat hij voor het eerst op die positie stond. Natuurlijk was het zoeken voor hem. Maar ik geloof dat hij als middenvelder sterk voor de dag kan komen.” De kans is dus reëel dat Cuesta nog meer kansen krijgt op het middenveld. (mg)

KV KORTRIJK. Rougeaux dit jaar niet meer in actie

Rougeaux is voor langere tijd out bij Kortrijk. De verdediger heeft last van een pubalgie aan de buikspieren en moet een programma van vijf weken volgen zodat de blessure niet erger wordt. Als het tegen dan niet verbeterd is, dreigt een operatie. Het betekent dat Rougeaux niet meer zal spelen in 2019. Hervé Kage is hersteld van zijn enkelblessure, de middenvelder heeft geen last meer. Op training kreeg hij echter een trap waardoor zijn knie wat geraakt werd. Maar Kage zal waarschijnlijk klaar zijn tegen Gent. Bruzzese en Ivanof revalideren nog. (gco)

ZULTE WAREGEM. Berahino test vandaag

Vandaag wordt er om 11 uur getraind achter gesloten deuren en zal duidelijk worden of Saido Berahino speelklaar geraakt. (jcs)

CERCLE BRUGGE. Op winterstage naar Malta

Storck breekt met nog een traditie bij Cercle. Geen winterstage in Spanje dit seizoen, maar van 4 tot 10 januari trekt Cercle naar Malta. Zaterdag is er afzondering in het Luikse. Hazard (foto) trainde gisteren gewoon mee, zijn rugproblemen bleken dus mee te vallen. Saadi, Foster en Gory meldden zich niet langer ziek, maar volgden een aangepast programma. (kv)

WAASLAND-BEVEREN. Kobayashi en Agyepong in selectie

Goed nieuws voor trainer Arnauld Mercier. In vergelijking met vorige week komen Yuki Kobayashi en Thomas Agyepong opnieuw in de selectie. Het tweetal is volledig hersteld van blessures en trainde afgelopen week zonder problemen mee. Voor een basisplaats komt Charleroi wellicht nog te vroeg. Aboubakary Koita verliet gisteren de training met last aan de voet. Onderzoek moet uitwijzen of hij vandaag de training kan hervatten. (whb)

KV MECHELEN. Vrancken vergevingsgezind na wanprestatie

De spelers die vorige week niet op de afspraak waren tegen Zulte Waregem moeten niet vrezen voor hun plaats. “Ik ga niemand afkraken op basis van één slechte prestatie”, toont Vrancken zich vergevingsgezind. “Mijn spelers hebben ook recht op een slechte match. Een voetballer moet vertrouwen voelen om zonder stress te kunnen presteren.”

Hairemans lijkt dus niet meteen te moeten hopen op een basisplaats bij zijn terugkeer naar de Bosuil.(dige, thst)

STVV. Hayen moet puzzelen tegen RC Genk

Alsof de Kanaries na de trainerswissel nog niet genoeg kopzorgen hadden, kwam er zondag met de vijfde gele kaart voor Ibrahima Sankhon (foto) nog een defensief probleem bij. De Guineeër is geschorst en Jorge Teixeira is nog steeds uit, waardoor interimcoach Nicky Hayen bij zijn vuurdoop dit weekend tegen RC Genk moet puzzelen. (pivan)