Bond verzet zich in zaak-Selemani,maar die mag in tussentijd wel wedstrijden spelen voor Kortrijk

De Belgische voetbalbond legt zich niet neer bij de beslissing van het Hof van Beroep in de zaak-Selemani. Het Hof had beslist dat de ex-aanvaller van Union speelgerechtigd is voor Kortrijk nadat hij in augustus eenzijdig zijn contract had verbroken. De KBVB vreest een gevaarlijk precedent en laat onderzoeken of cassatie mogelijk is.

Faïz Selemani was vorig seizoen een van de smaakmakers van Union en probeerde in de zomer een transfer te forceren. Toen hij in augustus de toegang tot het oefencentrum van Union ontzegd werd, verbrak hij zijn contract op basis van een “ernstige fout” van Union. Hij tekende daarop bij KV Kortrijk en sleepte de voetbalbond voor de rechtbank omdat die hem niet speelgerechtigd verklaarde.

De rechter verwierp zijn klacht, maar in beroep haalde Selemani wel zijn slag binnen. Het Hof van Beroep baseerde zich daarbij op het recht op arbeid.

De voetbalbond vreest een precedent en besliste gisteren om te reageren. Een advocaat onderzoekt of cassatieberoep mogelijk is. In tussentijd mag Selemani wel wedstrijden spelen voor Kortrijk. De voorbije maanden speelden hij alleen interlands voor de Comoren. Vorige week was hij nog geblesseerd, maar de verwachting is dat Selemani zondag tegen Gent zijn debuut maakt.