STVV wil langer door met interim-trainer Nicky Hayen

Het Japanse bestuur gelooft sterk in de trainerscapaciteiten van interim-trainer Nicky Hayen (39) en gunt de opvolger van de ontslagen Marc Brys duidelijk meer dan alleen de Limburgse derby van aanstaande zaterdag tegen KRC Genk.

Volgens onze informatie hebben de Aziatische beleidsbepalers deze week het vertrouwen uitgesproken in Hayen als T1 en mag de oud-speler van de Kanaries de komende dagen gesprekken voeren met mogelijke assistenten om zelf zijn technische staf te vervolledigen. Voorzitter David Meekers stelde eerder deze week al dat er geen Japanner aan het roer zou komen van STVV en houdt daarmee woord. Hayen is in het bezit van een Pro License-diploma en mag in de Jupiler Pro League aan de slag.