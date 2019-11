Hij rookt lam in de grond en maakt pasta met pipi’s: maak kennis met de coolste kok van het land

Tarbot maakt hij klaar in juten koffiezakken, lam stopt hij met gloeiende kolen in de grond en voor zijn purperen mosselen nemen foodies het vliegtuig. Willem Hiele, die in de potten roert van het vissershuisje waar hij opgroeide, is de nieuwe rock-’n-rollchef aan het culinaire firmament. Kind van paardenvissers en IJslandvaarders. Prijzenvanger ook. Niet op school, wel voor zijn pure terroirkeuken. “Dit is mijn passie, hiervoor ben ik in de wieg gelegd.” Zijn eerste kookboek ligt nu in de winkel.