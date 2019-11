Mirallas en Benson weer in de kern bij Antwerp

Mirallas ging in de clinch met zijn coach bij zijn ‘bijna-wissel’ in Gent, Benson uitte zijn ongenoegen via Instagram, maar ze zijn vanavond wel nodig op het veld van KV Mechelen, zeker omdat Miyoshi nog te veel last heeft van de enkel en out is. Maar u weet: de offensieve concurrentie bij de Great Old is groot, en daarom valt dit keer Baby – nog ingevallen in Gent – ernaast, net als Coopman, nu al voor de zevende keer op rij. Achterin ontbreekt Batubinsika opnieuw, ook al voor de vierde wedstrijd op rij. Quirynen speelde gisteren een oefenpot met de beloften en blijft dus nog even in de wachtkamer. (dvd, dige)