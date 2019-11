Ook moordenaar mag vergeten worden op het internet

Een Duitse man die 37 jaar geleden twee mensen vermoordde, heeft het recht om “vergeten te worden”, zo heeft het Duitse gerecht beslist. De man kan zijn naam nu laten schrappen uit online zoekresultaten.

De man bracht in 1982 twee mensen om het leven op een jacht in de Caraïben, nog hetzelfde jaar werd hij veroordeeld voor de dubbele moord. Na twintig jaar, in 2002, mocht hij de gevangenis verlaten en sindsdien probeert hij zijn familienaam uit alle online artikels over de feiten te laten schrappen. Nu is die onder meer nog terug te vinden in nieuwsberichten op de website van de Duitse krant Der Spiegel. “En dat schendt zijn rechten”, zo staat te lezen in gerechtelijke documenten.

In 2012 oordeelde een rechter nog dat zijn recht op privacy niet opwoog tegen het publieke belang en de persvrijheid, nu heeft het Grondwettelijk Hof van Karlsruhe daar anders over geoordeeld. (mtm)