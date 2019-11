Stafchef van Maltese premier beschuldigd van politieke moord

Keith Schembri, de stafchef van de pas opgestapte Maltese premier Joseph Muscat, is donderdag ondervraagd in het onderzoek naar de moord op een journaliste. Volgens een vooraanstaande zakenman is Schembri het brein achter de moord.

Daphne Caruana Galizia werd op 16 oktober 2017 bij haar huis in Bidnija in haar auto opgeblazen. De 53-jarige journaliste deed onder meer onderzoek naar corruptie bij de regering en zakenmannen op Malta en naar hun betrokkenheid bij een schandaal dat door de Panama Papers was blootgelegd. Drie mannen, die de springstof zouden hebben gemaakt en tot ontploffing hebben gebracht, werden al opgepakt en aangeklaagd.

Nu rest nog de zoektocht naar de opdrachtgever. Vorige week werd zakenman Yorgen Fenech opgepakt als verdachte, maar die schuift de schuld door naar Schembri. Volgens Fenech zou de stafchef de drie zo’n 130.000 euro betaald hebben voor de moord. Schembri ontkent alle beschuldigingen.

