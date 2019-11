Apple onder vuur: “Krim hoort bij Rusland”

Apple is geplooid voor Moskou. In de nieuwste versie van Apple Maps en ­Weather behoort het schiereiland Krim plots niet meer tot Oekraïne, maar tot Rusland.

De Russen annexeerden de Krim in 2014 wegens het strategische belang van het schiereiland. Maar de annexatie werd internationaal niet erkend.

De aanpassing van Apple, die alleen in Rusland te zien is, valt niet in goede ­aarde in Kiev. “Stel je voor dat jullie ontwerpen en ideeën, ­jarenlang werk en een deel van jullie hart worden gestolen. Door je ergste vijand. En dat een onwetend iemand niets om die pijn geeft”, zo haalde de minister van Buitenlandse Zaken uit. “Zo voelt het voor ons als jullie de Krim Russisch ­noemen.”(mtm)