Vader van ‘spookgezin’ nu ook verdacht van seksueel misbruik

De vader die samen met zijn gezin afgezonderd leefde in een boerderij in het Nederlandse Ruinerwold, wordt ervan verdacht twee van zijn kinderen seksueel misbruikt te hebben. Dat liet het Openbaar Ministerie donderdag weten. De twee kinderen woonden niet op de boerderij waar de 67-jarige Gerrit Jan van D. leefde met zijn zes kinderen.

DNA-onderzoek

Midden oktober raakte het verhaal van het ‘spookgezin’ bekend nadat een 25-jarige zoon opdook in een dorpskroeg. Hij vertelde er zijn verhaal aan de barman, die vervolgens de politie inschakelde. Uit DNA-onderzoek blijkt dat Gerrit Jan van D. de vader is van de zes kinderen die op de boerderij leefden. De kinderen delen ook dezelfde moeder, zij overleed in 2014.

Van D. zit intussen al vast op verdenking van witwassen, vrijheidsberoving en mishandeling van zijn negen kinderen. De 58-jarige Josef B., die de boerderij huurde, zit vast op dezelfde gronden. Op 21 januari moeten beiden voor het eerst voor de rechter verschijnen. (lto)