Genk stuurt ex-inbreker op pad om inwoners beveiligingstips te geven

Genk - Opmerkelijk initiatief in Genk, waar de stad een voormalig inbreker de straat op stuurt om uit te zoeken of woningen voldoende beveiligd zijn. Dat meldt Radio 1.

De jager wordt boswachter in Genk, want een ex-inbreker wordt er dezer dagen de straat opgestuurd. Hij ging in de wijk Hengelhoef op zoek naar slecht beveiligde woningen en geeft tips hoe het beter te doen.

Maar de nadruk ligt op sociale controle: “Het doet wel wat als je om 19u thuiskomt en ziet dat er is ingebroken”, zegt burgemeester Wim Dries, die zelf ook al ongewenst bezoek kreeg. “Sociale controle is daarom zo belangrijk en daar willen we de bewoners bewust van maken. Een professional - een ex-dief - kan daarbij helpen.”

De ex-inbreker, Evert Jansen, liep een hele middag rond in de wijk, fotografeerde woningen, kwam in achtertuinen. “Hoeveel mensen hebben de politie gebeld? Nul”, zegt hij aan VRT NWS. “We zijn er als de kippen bij om na een inbraak te zeggen dat de politie haar werk niet goed gedaan heeft. Ze hadden die dieven moeten klissen, ze liepen hier al een tijdje rond. Ik heb ze vanmiddag gezien, durven mensen dan te zeggen.”

