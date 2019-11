Vrouwelijk winkelpersoneel krijgt ‘maandstondenbadge’ (en daar komt veel kritiek op)

Een Japanse winkel heeft zich heel wat kritiek op de hals gehaald met een opmerkelijk voorstel. Vrouwen die bij Diamaru Umeda werken, krijgen er namelijk een badge die aangeeft dat ze hun maandstonden hebben. Hoewel “goed bedoeld”, komt er zoveel commentaar op het initiatief dat de uitbater het plan alweer afvoerde.

Bij Daimaru Umeda in Osaka verkopen ze allerlei spullen die met de vrouwelijke seksualiteit te maken hebben. Je kunt er seksspeeltjes vinden, maar ook menstruatiecups - een alternatief voor het maandverband. Geheel in thema - en volgens de uitbater tegen het taboe in het land in - krijgen de vrouwelijke werknemers er als ze dat willen een maandstondenbadge opgespeld. Het figuurtje, Seri Chan of ‘Mevrouw Maandstonden’, toont met een kleurencode of de vrouw in kwestie haar maandstonden heeft. De codes dienen ook om aan te tonen waar exact in de maandstonden je zit: net ervoor, tijdens, of net erna. Volgens de uitbater is het net positief om dat te weten en zou het de onderlinge band tussen de werknemers kunnen versterken.

Al snel kwam er een storm aan kritiek. Klanten vonden het vreemd en sommige werknemers werden zelfs geïntimideerd. “Dat was helemaal niet de bedoeling. We herbekijken nu wat we gaan doen”, klinkt het bij de uitbater.