ISIS eist verantwoordelijkheid op voor helikopterongeval met Franse soldaten in Mali

Islamitische Staat (ISIS) heeft donderdag gezegd de botsing tussen de twee Franse helikopters in Mali, waarbij dertien soldaten omkwamen, veroorzaakt te hebben.

De twee Franse helikopters botsten maandagavond tijdens een nachtelijke gevechtsoperatie tegen jihadisten in het zuiden van Mali. In een mededeling die gepubliceerd werd op de Telegram-kanalen van ISIS zegt de terreurbeweging een konvooi Franse soldaten in de regio Ménaka in een hinderlaag te hebben gelokt. Daarop probeerde een helikopter met versterking voor de grondtroepen te landen op de plek. “De soldaten van het kalifaat schoten in de richting van het toestel waardoor het zich moest terugtrekken en botste met een andere helikopter, wat de dood van dertien soldaten veroorzaakte”, klinkt het in de verklaring.

Generaal François Lecointre ontkende vrijdagochtend bij RFI dat er schoten gelost zouden zijn naar de helikopters.