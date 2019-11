Hoe mooi is de job van een salesmanager?

Je zou de functie kortweg 'verkoper' kunnen noemen, maar verkopen is maar een deel van de job voor een internationale salesmanager. Flexibel zijn, je willen verdiepen in andere culturen, de markt helemaal doorgronden, proactief contacten leggen en een goed verhaal kunnen vertellen… “Het zijn maar enkele van de kwaliteiten die je nodig hebt om in onze sector succesvol te zijn”, zegt Edwin Lenaerts, salesmanager bij Tribù, de gekende fabrikant en exporteur van high-end buitenmeubilair uit Bilzen.

“Ik ben al mijn hele loopbaan actief in de verkoop”, vertelt Edwin Lenaerts (48) uit Zutendaal. “Een job van vader op zoon, want ik behoor tot de derde generatie die een commerciële functie in de meubelsector uitoefent. Een zekere feeling voor het vak en affiniteit met het product moet je in het bloed zitten.”

Na diverse functies in de binnen- en buitendienst van meubelleveranciers in België, Italië, Nederland en Duitsland, vond Edwin Lenaerts de job van zijn leven vlakbij zijn deur. Tribù, het sterk groeiende bedrijf van de familie De Cock, begeeft zich bijna exclusief op de buitenlandse markten met designcollecties van hoogwaardig buitenmeubilair. Diverse beroemdheden en de meest luxueuze hotels in de wereld fleuren hun terras en tuin op met meubelen van Tribù.

Dubai

“Met een vijftal salesmanagers hebben we de diverse regio’s in de wereld verdeeld om zowel de retail als de contractenmarkt te bewerken”, vertelt Edwin Lenaerts. “Ik sta zelf in voor landen als Japan, India, Rusland, Oekraïne en regio’s als het Midden-Oosten en Scandinavië. Een heel divers gebied, maar overal doen zich veel opportuniteiten voor. Daarbij openen zich evidente mogelijkheden, bijvoorbeeld door onze aanwezigheid op de wereldexpo in Dubai volgend jaar. We zijn geselecteerd om daar meubelen te plaatsen in twee paviljoenen, en dat zet ons uiteraard op de kaart.”

“Maar voor een salesmanager is het juist de uitdaging om minder eenvoudige markten aan te boren. In India bijvoorbeeld was er op het eerste zicht niet zoveel potentieel voor ons, maar dankzij de juiste contacten te leggen, boeken we daar nu de eerste successen. Dat geeft veel voldoening. Want hoe je het draait of keert, een salesmanager wordt geëvalueerd op basis van cijfers. Onze prestaties zijn heel meetbaar: halen we de opgelegde targets of niet? Met die druk moet je kunnen omgaan. Ook dat is een aspect van de job waar je voor in de wieg moet gelegd zijn.”

