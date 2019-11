300 kwetsbare werkzoekenden volgen technische opleiding

Ook dit jaar geeft Jobat zijn steun aan één van de goede doelen in het kader van De Warmste Week van Studio Brussel, die binnenkort start. Dit jaar is dat Steunpunt Tewerkstelling, de Antwerpse vzw die kwetsbare werkzoekenden opleidt in onder meer lassen en elektriciteit. “Wij vinden dat iedereen moet kunnen deelnemen aan onze samenleving.”

Ongeveer 300 cursisten per jaar kloppen aan bij Steunpunt Tewerkstelling (STW), vooral langdurig werkzoekenden of mensen in een kwetsbare situatie. “Vaak mensen met veel potentieel, al hebben ze het moeilijk om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten”, vertelt Björn Cuypers, coördinator bij STW.

De technische opleiding, in samenwerking met de VDAB, situeert zich vooral rond lassen en elektriciteit. Een team van meer dan 20 medewerkers staan de cursisten bij. “Bij hen staat een duidelijke, maar vooral erg warme aanpak voorop”, benadrukt Cuypers. Naast techniek zijn ook soft skills cruciaal. “Dat zit in kleine dingen. We leren hen bijvoorbeeld dat je je baas verwittigt als je te laat zou komen op je werk. Of dat je durft doorvragen als je een opdracht niet hebt begrepen en niet zomaar ja knikt en eraan begint.”

Makkelijk is het niet. Cursisten kunnen in hun opleiding een VCA-attest behalen om de meest courante veiligheidsregels toe te passen. “Dergelijke attesten zijn vaak niet zo makkelijk voor onze anderstalige cursisten. Daarom zorgen we ook voor intensieve taalcoaching.”

Er achteraan

Bij STW doen ze hun uiterste best om iedereen aan boord te houden tijdens de opleiding. “Als een cursist plots niet meer opdaagt, gaan we er achteraan”, klinkt het. Maar de aanpak werpt zijn vruchten af. “Ongeveer 80 procent van onze cursisten heeft een job. En ook het eerste jaar in die job volgen wij hen verder op.”

Zelf is Cuypers helemaal voorstander van een activeringsbeleid, om iedereen aan een job te helpen. “Een maatschappelijke investering die zichzelf op termijn terugbetaalt. En je geeft mensen ook een beter bestaan. Wij vinden dat iedereen moet kunnen deelnemen aan onze samenleving”, stelt hij. “Maar vergis je niet: onze cursisten krijgen hun job niet vanzelf. Ze hebben erg vaak ook af te rekenen met extra uitdagingen, zoals rond huisvesting, vervoer, schulden of kinderopvang. Al sta ik er toch altijd weer van te kijken hoe supergemotiveerd onze cursisten zijn.”

