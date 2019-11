Vier clubs in één jaar en geen enkele wedstrijd: ‘spookvoetballer’ nam iedereen beet, maar heeft nu (opnieuw) klacht aan zijn been

De Deense voetbalclub Viborg FF heeft een strafrechtelijke klacht ingediend tegen ‘spookvoetballer’ Bernio Verhagen. De 25-jarige Nederlander zou zich voorgedaan hebben als profvoetballer, maar dat in werkelijkheid helemaal niet zijn.

De Nederlander arriveerde in oktober van dit jaar in Denemarken, maar hij werd snel van het trainingsveld gehaald wegens... een gebrek aan talent. Volgens de club werden ze in juli benaderd door een man die beweerde te werken voor managementbureau Stellar Group, dat onder andere Gareth Bale (Real) en Saul Niguez (Atlético) vertegenwoordigt. Volgens de man zou Verhagen in januari voor nogal wat centen naar China verkassen, maar zou hij tot die tijd ergens moeten spelen.

De Deense profclub geeft aan dat Verhagen werd vastgelegd zonder dat ze hem aan het werk gezien hadden. “Er is duidelijk sprake van fraude, waarbij waarschijnlijk meerdere mensen in verschillende landen zijn betrokken”, meldt Viborg.

?? De Deense club Viborg FF heeft het contract van Bernio Jordan Enzo Verhagen per direct beëindigd. Dit doet de club kort nadat in diverse media verhalen zijn verschenen die de authenticiteit van Verhagen’s cv en voetballende kwaliteiten in twijfel trekken. Wordt vervolgd (?). pic.twitter.com/xlshhUcimF — FC De Avonturiers (@FCDeAvonturiers) November 26, 2019

‘Spookvoetballer’

Verhagen staat intussen bekend als een ‘spookvoetballer’. Vice Sports deed zijn verhaal uit de doeken in een opmerkelijke podcast. Begin 2019 liet de jeugdspeler van Willem II de Nederlandse amateurclub Den Dungen achter zich voor een (professioneel) avontuur in Moldavië bij Dinamo-Auto. Vijf maanden later en zonder een wedstrijd te spelen, verkaste Verhagen naar de respectabele Zuid-Afrikaanse club Cape Town City.

“Het werd nog gekker toen Verhagen binnen een maand weer weg was bij Cape Town City FC, zonder een wedstrijd te spelen”, aldus Vice Sports. “Hij dook vervolgens op bij Audax Italiano, een subtopper in de Chileense eredivisie. Maar ook daar was Verhagen na een paar maanden weg, zonder een wedstrijd te spelen.”

Daarna trok de Nederlander dus naar Viborg, dat hem een “supersnelle en agressieve speler” noemde. Nadien vonden ze berichten in de Chileense media dat Verhagen verdacht wordt van het mishandelen van zijn vriendin, die hij zou vastgehouden hebben in een hotelkamer. Volgens Verhagen klopt er niets van die beschuldigingen. In een interview noemde hij racisme de werkelijke reden dat hij uit Chili vertrokken is.

Bernio Verhagen, ex refuerzo de Audax Italino, fue acusado de fraude en club danés https://t.co/7HadbqKZLA pic.twitter.com/d7AoJdxjtZ — Encancha.cl (@encanchacl) November 28, 2019

Het verhaal wordt vervolgens alleen maar vreemder. Een speler van Cape Town zei dat Verhagen voetballend “helemaal niks” was. “Hij werd bij ons buiten de training gelaten. Na een aantal trainingen te hebben toegekeken, hebben ze hem bij ons weggehaald en bij de beloften gezet. Daarna heb ik nooit meer iets van hem gehoord.”

In Denemarken blijkt dat Verhagen zich voordeed als een speler van topclub FC Kopenhagen om een vrouw te verleiden en vervolgens te bestelen. Ook verklaarde hij zes jaar bij de Nederlandse eersteklasser Willem II te hebben gespeeld en op proef te zijn geweest bij twee Deense clubs voor hij bij Viborg tekende. De Nederlander reageerde in een interview op de Deense televisie dat de beschuldigingen aan zijn adres “zever” zijn.