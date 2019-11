Als ingenieur naar Mars

“De instrumenten die we bouwen, kunnen meehelpen om de zoektocht naar buitenaards leven te versnellen”, vertellen Sophie Berkenbosch en Eddy Neefs van het BIRA in Ukkel. Foto: Jobat.be

Meewerken aan een missie naar Mars? Als je gefascineerd bent door de ruimte en techniek, dan is dat toch de mooiste job op aarde, niet? Eddy Neefs en Sophie Berkenbosch van het BIRA in Ukkel vertellen over hun (letterlijk) grensverleggend werk. “Het zal niet zo heel lang meer duren of de mens zal landen op Mars.”

Eddy Neefs staat aan het hoofd van een team van 20 technici en ingenieurs. Hun missie? Aan de wetenschappers van het BIRA (Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie) technische en technologische ondersteuning bieden, zodat zij met de gepaste instrumenten metingen in de atmosfeer kunnen verrichten. “Als burgerlijk ingenieur Elektromechanica vind ik het heel boeiend om samen met m’n team instrumenten te ontwikkelen."

"Dat die toestellen ingezet worden om metingen in de de ruimte te doen, maakt onze job ook nog eens heel spannend. De ruimte is een relatief agressieve omgeving. Je hebt er met enorme temperatuurverschillen te maken, maar ook met gevaarlijke stralingen. Ook de lancering van zo’n instrument gaat gepaard met een aantal risico’s. Denk maar aan de trillingen en schokken die de explosieve kracht van een lancering met zich meebrengen.”

Missie naar Mars

Een toestel dat Eddy en zijn team ontwikkelden, is de NOMAD spectrometer. “De spectrometer neemt beelden van het zonlicht dat door de atmosfeer van Mars weerkaatst wordt. Door het kleurenspectrum te analyseren, kunnen we er bijvoorbeeld achterkomen of er zich methaan (een uitlaatgas van levende organismen) in de atmosfeer van Mars bevindt. Hetzelfde principe passen we toe op water. De spectrometer kan op basis van z’n metingen ontdekken of er waterdamp in Mars’ atmosfeer aanwezig is.”

Eddy voegt eraan toe dat de resultaten van de metingen met de spectrometer een belangrijke rol spelen bij de voorbereidingen van een bemande vlucht naar Mars. “Het zal niet zo heel lang meer duren of de mens zal landen op Mars. Als ik Mars als een oranje stipje aan het firmament zie, dringt het tot me door dat wij vandaag die oranje planeet steeds dichter bij ons brengen. Een prachtige gedachte. Vooral omdat Mars, het kleine broertje van de Aarde, ons heel veel kan leren.”

Lees meer...

>

>

>