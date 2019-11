Nieuw “explosief” interview met mogelijk slachtoffer prins Andrew: “Hij weet wat er gebeurd is, ik weet wat er gebeurd is. Maar één van ons vertelt de waarheid”

De Britse prins Andrew mag zich schrap zetten voor alweer een nieuw interview dat hem mogelijk in diskrediet zal brengen. Virginia Roberts - de vrouw die hem al een tijd beschuldigt van verkrachting toen zij 17 was - zal maandag getuigen in Panorama op de BBC: “Slechts één van ons vertelt de waarheid.”

Sinds prins Andrew twee weken geleden zelf een interview gaf over zijn band met de Amerikaanse miljardair en pedofiel Jeffrey Epstein - die in de cel zelfmoord pleegde - staat Groot-Brittannië op zijn kop. Andrew, de tweede zoon van de Queen, ontkent de beschuldigingen van verkrachting. Meer nog: hij ontkent Virginia Roberts ooit ontmoet te hebben. “Ik was op dat moment in Pizza Express”, zei hij. Alleen bestaat er een foto van de twee waar de prins de jonge vrouw rond het middel vasthoudt. Voor dat beeld heeft Andrew geen verklaring.

De foto van de prins met Virginia Roberts Foto: RR

Maandag zal Virginia Roberts dieper ingaan op de zaak in het BBC-programma Panorama. Volgens haar zou ze tot drie keer toe gedwongen zijn te ‘slapen’ met de prins toen ze 17 jaar oud was. Eén en ander gebeurde nadat ze naar een nachtclub in Londen geweest waren. Telkens zou Andrew haar bedankt hebben na een ontmoeting. Ze zou ook geïntroduceerd zijn door de vriendin van Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, die als een soort pooier fungeerde in het netwerk van de pedofiele miljardair.

In een preview van het nu al spraakmakende interview vertelt Roberts: “Hij weet wat er gebeurd is, ik weet wat er gebeurd is. Maar slechts één van ons vertelt de waarheid. Het was een heel angstaanjagende periode in mijn leven.”

Het interview in Panorama werd aangekondigd als een programma van 30 minuten, maar is intussen al uitgebreid naar een show van een uur. Volgens een insider bij de BBC zal ook dit interview grote impact hebben: “Wie dacht dat het interview met Andrew erg was, zal nog meer verrast zijn nu. Er komen enkele explosieve bekentenissen en ze laat geen vraag onbeantwoord. Prins Andrew zal veel uit te leggen hebben.”

Het dramatische interview van de prins heeft de man al veel gekost. Kijkers hadden kritiek op het feit dat hij alles ontkende en dat hij te weinig afstand nam van de intussen overleden pedofiel. Wie van dicht of van ver ook maar iéts te maken had met de prins, distantieerde zich. Onder meer enkele universiteiten en bedrijven zegden samenwerkingen op en de prins legde intussen al zijn publieke functies neer.

Intussen graaft de Britse pers verder in het leven van Andrew. De Daily Mail sprak een masseuse die 19 jaar geleden Buckingham Palace werd binnengesmokkeld. De prins zou er zich hebben laten masseren, terwijl hij naakt onder een handdoek lag. De toen 35-jarige Monique Giannelloni veroorzaakte destijds een security-rel, omdat ze niet gecontroleerd werd en ook niet moest tekenen voor ze binnenging.

En mogelijk komt er binnenkort nog meer nieuws over Andrew, want Lady Victoria Hervey - een ex van de man - zou overwegen een boek uit te brengen. Ze bevestigde vroeger kort met hem gedatet te hebben, maar gaf tot nu nog geen details vrij.