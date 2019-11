Ajax wil eigen transferrecord breken voor Braziliaans wonderkind van amper 17

Na het boerenjaar 2019 zit Ajax op een berg geld. Zo verkocht de Nederlandse topclub Frenkie de Jong voor 75 miljoen euro aan Barcelona en Matthijs de Ligt voor 85,5 miljoen aan Juventus. En die centen wil sportief baas Marc Overmars nu gebruiken om de Europese top te verslaan voor het Braziliaanse toptalent Reinier Jesus Carvalho (17).

Volgens De Telegraaf wil Ajax grootmachten als PSG, Manchester City, Real Madrid en FC Barcelona afhouden. Met een openingsbod van circa 25 miljoen zou de club bereid zijn om het eigen transferrecord te overtreffen. Dat is tot nu toe in handen van Daley Blind die voor 21 miljoen overkwam van Manchester United.

Probleem is wel dat Copa Libertadores-winnaar Flamengo een vraagprijs van 40 miljoen euro zou hanteren voor de aanvallende middenvelder die pas in januari de overstap maakte naar het eerste elftal van de Braziliaanse club. In dertien optredens in de Serie A was Reinier goed voor vier doelpunten en twee assists.