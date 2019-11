Strafdossier legt hels leven in ‘spookgezin’ bloot: trekken aan haren en ijskoude douches tot kinderen niet meer konden lopen

De vader die samen met zijn gezin afgezonderd leefde in een boerderij in het Nederlandse Ruinerwold, zou zijn kinderen seksueel misbruikt, maar ook lichamelijk mishandeld hebben. Dat blijkt uit verklaringen van enkele van zijn kinderen in het strafdossier die De Telegraaf kon inkijken. Dat zijn kind nog maar een tiener was, maakte voor vader Gerrit Jan van D. niets uit als hij om seksuele handelingen vroeg.