Overleg over spoor muurvast, vakbonden plannen actie: “Gevolgen voor treinverkeer niet in te schatten”

De impasse in het sociaal overleg bij het spoor leidt tot een eerste actie. Op 12 december vindt er een “concentratie van spoorwegpersoneel” plaats, zo kondigde vakbonden ACV-Transcom en ACOD Spoor aan. HR Rail reageert dat het de stakingsaanzegging niet aanvaardt.

Betogingen worden tegenwoordig “een concentratie van militanten en personeel” genoemd. Dat is wat er op 12 december te gebeuren staat. In een gezamenlijke persmedeling laten de vakbonden weten dat de directie niet is ingegaan op vier eisen: een loonsverhoging van 1,1%, nieuwe statutaire aanwervingen, het behoud van de 36 urenweek voor al het huidig en toekomstig personeel en dezelfde loonvoorwaarden voor het contractueel personeel als voor het statutair personeel. “Maar daar is veel te weinig op ingegaan”, zegt Ludo Sempels van het ACOD. De directie kreeg een week om te reageren en deed dat dus onvoldoende.

Op 12 december vindt dus die concentratie van militanten plaats in de Frankrijkstraat in Brussel. “Om werknemers te dekken, is ook een stakingsaanzegging ingediend.” Wat dat betekent voor het spoorverkeer? “Dat is moeilijk in te schatten.”

Procedure

HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel, laat weten dat het de stakingsaanzegging van de vakbonden ACV-Transcom en ACOD Spoor niet aanvaardt “omdat de voorziene procedure niet werd nageleefd”.

“Deze procedure voorziet dat alle verzoeningsmiddelen moeten worden aangewend vooraleer kan worden overgegaan tot stakingsacties die een grote impact hebben op onze klanten”, klinkt het in een persbericht van HR Rail.

De spoorbonden hebben een stakingsaanzegging van 24 uur ingediend, met het oog op een “concentratie van spoorwegpersoneel” op 12 december, zo lieten ze eerder vrijdag weten. Het treinverkeer zal die dag verstoord zijn, kondigen ze aan.