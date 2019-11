Hof van Cassatie over zaak Delphine Boël: “Verwerp verzoek van Albert”

Een belangrijke overwinning voor Delphine Boël om erkend te worden als wettelijke dochter van koning Albert II. Het Openbaar Ministerie pleit ervoor dat het Hof van Cassatie het hoger beroep van Albert moet verwerpen. De gepensioneerde vorst doet er alles aan om de resultaten van zijn DNA-onderzoek geheim te houden. Op 13 december weten we definitief of in de weken erna de koffer met genetisch materiaal wordt geopend.

Koning Albert gebruikt het Hof van Cassatie als laatste hoop. Hij betwist de beslissing dat Jacques Boël niet de wettelijke vader van Delphine is. In eerste aanleg kreeg hij daarover gelijk, in beroep ongelijk. Albert meent dat er op basis van dezelfde argumenten tegenstrijdige conclusies zijn getrokken.

Bij het Hof van Cassatie pleitte het Openbaar Ministerie vrijdagochtend om de cassatieberoepen van Albert te verwerpen. Ze vinden dat er geen procedurefouten zijn gemaakt.

LEES OOK. Cruciale dag voor Albert en Delphine Boël: DNA van koning niet langer achter slot en grendel? (+)

Alle betrokken partijen hebben gevraagd om schriftelijk te repliceren op het standpunt van het Openbaar Ministerie. Op 13 december volgt de uitspraak. (lees verder onder de foto)

Albert en Paola. Foto: Belga

Het standpunt van het Openbaar Ministerie kan goed nieuws voor zijn Delphine Boël, die de zitting van het Hof van Cassatie zelf bijwoonde. Het Hof moet in theorie het advies niet volgen. Maar in de praktijk heeft het er alles van weg dat koning Albert zijn laatste hoop mag laten varen.

Albert stond eind mei genetisch materiaal af, wat Delphine Boël en haar moeder Sybille de Selys Longchamps ook deden. Maar dat wordt achter slot en grendel bewaard. Als het Hof van Cassatie effectief de cassatieberoepen van Albert verwerpt op 13 december, gaat de zaak weer naar het Brusselse hof van beroep. Die zal dan in de weken erna beslissen dat het DNA van de koning gematcht moet worden met dat van Delphine. En dan weten we na zeven jaar procederen of Delphine de biologische dochter is. (lees verder onder de foto)

Delphine woonde vrijdag de zitting bij. Foto: Belga

Delphine Boël was in 2013 naar de familierechtbank gestapt om het wettelijke vaderschap van Jacques Boël te betwisten en, in een tweede fase, het vaderschap van Albert II te laten erkennen. Ze zegt al jaren dat de voormalige vorst haar biologische vader is. Jacques Boël had zich niet verzet tegen de betwisting van zijn wettelijk vaderschap en had een DNA-test ondergaan om aan te tonen dat hij niet de biologische vader was.

bekijk ook

Explainer - Het koningshuis: Delphine Boël