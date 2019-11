Vriend Tanja Dexters riskeert celstraf voor ongeval op snelweg: “Tanja was ziek en moest snel naar de dokter”

Michael Peeters moest zich vrijdag verantwoorden voor de rechter voor een ongeval dat hij in het voorjaar had op een snelweg. De man, met Tanja Dexters op de passagierszetel, raasde op de E313 in Olen, slalomde door het verkeer en haalde in via de pechstrook. “Tanja was ziek en moest naar de dokter”, verdedigde de man zich.

Het incident gebeurde in maart 2019 op de E313 in Olen. Michael Peeters reed met z’n Jaguar cabrio met hoge snelheid door het verkeer. Plots ging het mis en de wagen botste met een andere auto en crashte uiteindelijk tegen de middenberm.

Nadien zouden harde woorden gevallen zijn en zouden Dexters en haar vriend gevlucht zijn in de wagen van een vriend. De procureur was vrijdagochtend scherp voor Peeters: “U reed 200 per uur, stak rechts voorbij en reed over de pechstrook. U heeft een ambulancier bedreigd.”

Peeters verdedigde zich: “Tanja was ziek, ze moest snel naar de dokter. Ik was in shock.” Hij noemt de eis voor een gevangenisstraf “van de pot gerukt”.

Vonnis op 20 december.