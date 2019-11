Kind (8) in kritieke toestand na val van trap in lagere school

Gent - In een lagere school KLIM in de Gentse Sint-Pietersaalststraat is donderdagmiddag rond 15.10 uur een tragisch ongeval gebeurd. Een 8-jarig meisje uit het derde leerjaar is zwaargewond geraakt bij het afdalen van een trap. Ze verkeert momenteel in kritieke toestand.

“We wachten het onderzoek van het parket af”, zegt directeur Lieven Wytynck. “Alles wijst op een zeer jammerlijk ongeval met ernstige gevolgen. Ze was alleen op weg naar de speelplaats. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk.”

Op hun website staat wel een bericht te lezen voor de ouders. “ Wij werken samen met politie en parket om de precieze oorzaak van het ongeval te kennen”, klinkt het. “Ze werd na het toedienen van de eerste zorgen naar het UZ Gent gebracht. Vrijdagmiddag was haar toestand stabiel maar kritisch. Ze wordt kunstmatig in slaap gehouden.”

Er kwam ook een hulpverlener richting de school om zowel leerlingen en leerkrachten bij te staan. “We leven uiteraard mee met de familie en de mensen die betrokken waren bij de eerste zorgen hier op school. Iedereen op KLIM hoopt en bidt uiteraard dat alles goed komt en ze snel terug bij ons kan zijn.”