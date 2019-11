Marijke (74) stond net op uit zetel toen haar huis met machinegeweer beschoten werd: “Kogels sloegen enkele meters naast me binnen”

Ekeren -

De 74-jarige vrouw wier huis donderdagavond met een zwaar machinegeweer beschoten werd, is daags na de schietpartij nog zwaar onder de indruk. “Ik stond net op uit de zetel om te gaan slapen, toen ik plots werd opgeschrikt. Ik dacht dat de verwarming kapot was. Maar de kogels sloegen op enkele meters naast me binnen.”