Van 24 jaar cel naar vrijspraak. De opluchting van spoedarts Kris Permentier (50): “Tijd voor een frisse pint. En dan ga ik werken in het ziekenhuis”

Tranen, applaus, gejuich, staande ovatie in de zaal. De opluchting bij Kris Permentier (50) was ongelooflijk groot nu het Gentse hof van beroep hem definitief vrijsprak voor de vermeende “perfecte gifmoord” op zijn vrouw Kristel Zimmerman in 2009. Geen 24 jaar naar de gevangenis, maar als een vrij man huiswaarts. De spoedarts heeft opnieuw een leven. “Ik heb altijd recht in de spiegel kunnen kijken en had naast mijn schoonfamilie ook de wetenschap aan mijn zijde.”